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Власти Москвы рассказали о порядке получения пропуска для передвижения

Егор Левин
21:38 11.04.2020
Получить допуск до передвижения можно с помощью онлайн-заявки, смс-сообщения или телефонного звонка.
Власти Москвы рассказали о порядке получения пропуска для передвижения
© Фото: Flickr

Мэр столицы Сергей Собянин рассказал о порядке получения пропуска для передвижения по городу. Существует три способа это сделать.

Первым способом получения является регистрация на портале mos.ru, вторым – отправка смс-сообщения, третьим – с помощью телефонного звонка.

Чтобы заказать пропуск на сайте, москвичам необходимо выбирать услугу «Получение цифрового пропуска на передвижение по городу». После отправки заявки система покажет специальный код, который необходимо сохранить любым удобным способом.

Смс следует отправлять на номер 7377, а звонить по телефону +7 (495) 777-77-77. После проведения всех необходимых процедур горожанин также получит свой специальный код, дающий право на передвижение по столице.

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