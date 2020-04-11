Власти Москвы рассказали о порядке получения пропуска для передвижения

Мэр столицы Сергей Собянин рассказал о порядке получения пропуска для передвижения по городу. Существует три способа это сделать.

Первым способом получения является регистрация на портале mos.ru, вторым – отправка смс-сообщения, третьим – с помощью телефонного звонка.

Чтобы заказать пропуск на сайте, москвичам необходимо выбирать услугу «Получение цифрового пропуска на передвижение по городу». После отправки заявки система покажет специальный код, который необходимо сохранить любым удобным способом.

Смс следует отправлять на номер 7377, а звонить по телефону +7 (495) 777-77-77. После проведения всех необходимых процедур горожанин также получит свой специальный код, дающий право на передвижение по столице.