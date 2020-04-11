Разгадать душу древнего зла и судоку: стало известно, чем занимается Борис Джонсон в больнице

Зараженный коронавирусом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который в настоящее время находится в больнице, разгадывает головоломки и пересматривает «Властелина колец». Об этом сообщает газета The Times.

По последней информации врачей, состояние британского главы кабмина улучшается, он с легкостью перемещается по палате. Тем временем в его резиденцию на Даунинг-стрит поступило несколько открыток с пожеланиями скорейшего выздоровления.

Лидер консервативной партии был госпитализирован 26 марта. Шестого апреля его самочувствие резко ухудшилось, и он был переведен в отделение интенсивной терапии. Там Джонсон провел три дня. В четверг ему стало лучше, и политик вернулся в обычную палату.

По последним данным, число зараженных коронавирусом в Великобритании достигло почти 80 тысяч, скончались 9875.