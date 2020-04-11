Собянин рассказал, кто сможет передвигаться по городу без пропуска
Служебные поездки военнослужащих, правоохранителей и иных служащих не попадут под действие общих ограничений.
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Мэр Москвы Сергей Собянин назвал категории москвичей, которые могут передвигаться по городу без специального разрешения. К ним относятся лица, выполняющие служебные поездки.
«Поездки без цифрового пропуска в служебных целях имеют право совершать военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, судьи и иные служащие, имеющие удостоверения установленного государством образца», - говорится на сайте мэра.
Ранее градоначальник назвал детали получения и использования цифровых пропусков для передвижения по городу. После регистрации на mos.ru и заполнения анкеты система выдаст код, который необходимо сохранить, распечатать или сфотографировать.