Воробьев рассказал о пропускной системе в Подмосковье

Жители Московской области при передвижении по территории региона обязаны предоставлять проверяющим службам цифровой пропуск и документ, удостоверяющий личность.

«Нужно показать электронный пропуск - распечатанный или на экране телефона - вместе с удостоверением личности. Проверка будет проходить быстро и в вашем присутствии», - написал глава Подмосковья на своей странице в Instagram.

В субботу, 11 апреля, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области сообщили, что с 15 апреля в столице и Подмосковье начнет работать система цифровых пропусков. Вся подробная информация содержится на сайте столичного мэра.

По последним данным, число зараженных коронавирусом в Москве достигло 8852 человек, в области - 1082.