В Москве запретили поездки на такси без пропуска

Мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал указ, в соответствии с которым передвижение на такси в столице разрешается лишь при наличии у пассажира специального цифрового пропуска.

«Передвижение граждан с использованием легкового такси, включенного в реестр выданных разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории города Москвы, допускается при условии обеспечения проверки наличия у пассажира цифрового пропуска, разрешающего передвижение по соответствующему маршруту», - гласит текст указа.

Ранее в Москве приостановили свою работу сервисы каршеринга. Спрос на данную услугу во время самоизоляции, по данным Собянина, упал примерно на 60%. В связи с этим, а также с затрудненным выполнением дезинфекции при пользовании автомобилями, было принято решение временно остановить работу каршеринга.