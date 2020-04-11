Собянин назвал детали получения и использования цифровых пропусков

Ходить пешком по территории Москвы и Московской области пока разрешено без пропусков, но с соблюдением всех установленных правил и норм. А для поездок на любом виде транспорта - общественно и личном - вводятся цифровые пропуска, которые в обязательном порядке начнут действовать с 15 апреля. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

Получить пропуск можно тремя способами:

1. Следует зарегистрироваться на портале mos.ru, выбрать услугу «Получение цифрового пропуска на передвижение по городу», заполнить анкету и отправить заявку. Система выдаст специальный код, который необходимо сохранить, распечатать или сфотографировать.

2. Отправить СМС на номер 7377

3. Позвонить по телефону +7 (495) 777-77-77

© sobyanin.ru

Отмечается, что для поездок на личном автомобиле следует при подаче заявления сообщить государственный номер транспортного средства.

Сами цифровые пропуска разделены на несколько категорий:

1. Для поездок, которые связаны с трудовой деятельностью. Такой пропуск будет действовать до 30 апреля. С ним разрешено ездить на работу и обратно, а также осуществлять служебные поездки.

2. Для поездок в медицинские учреждения. Такой пропуск выдается на один день.

3. Для поездок в других целях, соответствующих режиму повышенной готовности: в магазин, на дачу, на вокзал. Такой пропуск выдается на один день и не более двух раз в неделю.

Без пропуска осуществлять поездки смогут военнослужащие, полицейские, судьи и иные служащие. Гражданам младше 14 лет пропуска не требуются.

Более подробную информацию можно получить на сайте мэра Москвы.