В оперативном штабе рассказали, кто может выходить на работу в период самоизоляции

В период самоизоляции в Москве на работу разрешено выходить только специалистам предприятий, работу которых невозможно остановить, а также охранникам. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Ранее Роспотребнадзор предписал временно остановить работу большинства столичных организаций. Мера будет действовать до 19 апреля.

По последним данным, в Москве зафиксированы 8852 случая заражения коронавирусом, 499 человек выздоровели, 58 скончались.