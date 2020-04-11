В оперативном штабе рассказали, кто может выходить на работу в период самоизоляции
В столице до 19 апреля приостановлена работа большинства организаций.
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В период самоизоляции в Москве на работу разрешено выходить только специалистам предприятий, работу которых невозможно остановить, а также охранникам. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Ранее Роспотребнадзор предписал временно остановить работу большинства столичных организаций. Мера будет действовать до 19 апреля.
По последним данным, в Москве зафиксированы 8852 случая заражения коронавирусом, 499 человек выздоровели, 58 скончались.