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С 15 апреля в Москве для поездок на любом транспорте вводятся цифровые пропуска

Иван Линдеманн
19:45 11.04.2020
Заказать пропуск можно на портале mos.ru. Он представляет собой специальный код, который состоит из цифр и букв. 
С 15 апреля в Москве для поездок на любом транспорте вводятся цифровые пропуска
© Фото: moscow-live flickr

С 15 апреля для поездок по Москве и Московской области в обязательном порядке вводятся цифровые пропуска. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин. Об этом сообщается на его официальной странице.

Отмечается, что начать оформление пропусков можно будет с понедельника, 13 апреля. 

«Ходить пешком пока можно без пропусков, но при этом строго соблюдая установленные правила и ограничения», - уточнил Собянин.

Мэр добавил, что пропускная система носит заявительный характер. Также он сообщил, что городские власти имеют право проверить достоверность сообщаемых сведений через специальные информационные системы. 

«Получить цифровой пропуск сможет каждый, а перечень уважительных причин для поездок является открытым», - рассказал Собянин.

Заказать пропуск можно на портале mos.ru. Он представляет собой специальный код, который состоит из цифр и букв. 

«Первые 4 знака означают дату окончания срока действия пропуска, остальные 12 знаков позволяют идентифицировать его владельца и цель поездки», - говорится в сообщении мэра.

Уточняется, что поездки без цифрового пропуска могут совершать только военнослужащие, сотрудники полиции, судьи и другие служащие.

А между Москвой и областью будет действовать так называемый роуминг пропусков. 

«Для поездки Москва – Московская область и обратно москвичам необходимо заказывать один пропуск на портале mos.ru. И, наоборот, жители Московской области заказывают пропуск для поездок в Москву и по Москве на своем сайте», - отметил мэр.

Граждане обязаны предъявить паспорт и пропуск по первому требованию должностных лиц. Более подробную информацию с ответами на интересующие вопросы можно прочитать на сайте мэра. 

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