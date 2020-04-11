Бригады оцифровки посетят более 500 семей в Воронежской области в рамках проекта «Дорога памяти»

Мобильные группы по оцифровке документов бригады связи общевойсковой армии Западного военного округа до 9 мая посетят еще более 100 семей ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, узников концлагерей и детей войны в рамках уникального проекта Министерства обороны Российской Федерации «Дорога памяти».

Совместно с сотрудниками военного комиссариата группы военнослужащих уже оцифровали фотографии, письма и документы свыше 100 ветеранов войны и более 300 тружеников тыла. Всего за время проведения акции оцифровано около 400 тысяч документов участников Войны для размещения в мультимедийной галерее «Дороги памяти».

Военнослужащие оцифровали фото живых тружеников тыла и ветерана Нины и Василия Батоговых. Василий был призван в первые дни войны со школьной скамьи Украинской СР и прошел всю войну штурманом дальней авиации. За годы войны общий его налет составил более 10 оборотов вокруг Земли.

Ежедневно базу данных оцифрованных документов фронтовиков пополняют свыше 150 человек. Все документы находятся среди оцифрованных в Воронежском областном военкомате. Комиссариат также занимается обработкой собственного архива личных дел. Всего на территории области развернуто около 44 мобильных пунктов оцифровки.