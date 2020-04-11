США вышли на первое место по количеству смертей от коронавируса
Заразившихся в Соединенных Штатах более 501,7 тысячи человек, в Италии – 147,5 тысячи человек.
© Фото: Joel Marklund, Globallookpress
Соединенные Штаты заняли первое место в мире по числу жертв коронавирусной инфекции, опередив Италию.
По последним данным Университета Джона Хопкинса, количество смертей в США из-за инфекции равно 18 860. В Италии в то же время умерли 18 849 человек.
Заразившихся в Соединенных Штатах более 501,7 тысячи человек, в Италии – 147,5 тысячи человек.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что РФ продолжает контакты с США по вопросам борьбы с коронавирусом. Глава государства отметил, что страны успешно сотрудничают не только в космосе, но и в решении актуальных проблем.