США вышли на первое место по количеству смертей от коронавируса

Соединенные Штаты заняли первое место в мире по числу жертв коронавирусной инфекции, опередив Италию.

По последним данным Университета Джона Хопкинса, количество смертей в США из-за инфекции равно 18 860. В Италии в то же время умерли 18 849 человек.

Заразившихся в Соединенных Штатах более 501,7 тысячи человек, в Италии – 147,5 тысячи человек.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что РФ продолжает контакты с США по вопросам борьбы с коронавирусом. Глава государства отметил, что страны успешно сотрудничают не только в космосе, но и в решении актуальных проблем.