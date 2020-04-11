В РПЦ поддержали запрет посещения кладбищ на Пасху из-за коронавируса

Несколько регионов России объявили о запрете посещения кладбищ в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Данное ограничение ввели в Москве, Крыму, в Брянской области и готовится в Татарстане. Представители Русской православной церкви согласились с введенным запретом и также порекомендовали россиянам воздержаться от посещения кладбищ во время Пасхи.

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда высказал свою точку зрения по вопросу. Он напомнил, что посещение кладбищ на Пасху, ко всему прочему, не является специальным для этого днем, обозначенным церковным уставом.

«Поэтому мне представляется помимо того, что распоряжение московских властей о закрытии кладбищ на Пасху сегодня оберегает нас от распространения коронавируса, в данном случае еще и соответствует церковной традиции», - заявил он.

В РПЦ также призвали верующих не посещать богослужения и молиться у себя дома и рассказали, что в канун Вербного воскресенья символ праздника – ветки вербы – можно освятить и дома.

Напомним, распоряжение о закрытии кладбищ для свободного посещения было вынесено ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным. В соответствии с документом, не ограничивается проведение погребальных мероприятий.