Машина въехала в помещение банка в Севастополе: кадры с места

Автомобиль въехал в помещение банка, расположенного в одном из торговых центров Севастополя. По предварительным данным, женщина не справилась с управлением.

«Предварительная причина - женщина перепутала педаль. По данному факту проводится проверка», - сообщили «Звезде» в региональном МВД.

На кадрах, опубликованных очевидцами в соцсетях, видно, что автомобиль полностью заехал в помещение. Выбиты стекла, есть повреждения внутри банка.

Пострадавших и погибших при ДТП нет.