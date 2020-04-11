Машина въехала в помещение банка в Севастополе: кадры с места
Пострадавших и погибших при ДТП нет.
© Видео: auto8292 , crimea.bl, Instagram © Фото: auto8292 , crimea.bl, Instagram
Автомобиль въехал в помещение банка, расположенного в одном из торговых центров Севастополя. По предварительным данным, женщина не справилась с управлением.
«Предварительная причина - женщина перепутала педаль. По данному факту проводится проверка», - сообщили «Звезде» в региональном МВД.
На кадрах, опубликованных очевидцами в соцсетях, видно, что автомобиль полностью заехал в помещение. Выбиты стекла, есть повреждения внутри банка.
Пострадавших и погибших при ДТП нет.