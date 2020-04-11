Роспотребнадзор рекомендовал приостановить работу большинства организаций Москвы

Роспотребнадзор предписал большинству организаций Москвы приостановить или ограничить свою работу. Дополнительные меры рекомендуется ввести в связи с распространением коронавируса.

«В соответствии с предписанием большинство городских организаций до 19 апреля с возможным продлением должны ограничить или приостановить свою работу», - заявили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что работу должны продолжить только предприятия непрерывного цикла, жизненно важные для функционирования города организации, правоохранительные органы и органы власти, медицинские учреждения, финансовые структуры, предприятия связи и транспорта, а также СМИ.

При этом, как подчеркнули в Роспотребнадзоре, всем этим организациям следует соблюдать профилактические меры и проводить дезинфекцию помещений.

По последним данным, в Москве выявлено 8852 случая заражения коронавирусом.