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Россия и США создадут совместную рабочую группу по космосу

Егор Левин
18:31 11.04.2020
В данный момент для продолжения работы ожидается согласование повестки дня американской стороной.
Россия и США создадут совместную рабочую группу по космосу
© Фото: ESA, via, Globallookpress

Россия и США достигли договоренности о создании рабочей группы по космосу. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что в данный момент российская сторона ожидает от американских коллег предложений по повестке контактов.

«В практическом плане пока не сформирован состав группы, мы находимся на стадии согласования повестки дня, то есть тематики, по которой пройдет работа», - заявил он.

Рябков добавил, что это вопрос нескольких недель, а в худшем случае месяцев, даже без учета мировой ситуации с коронавирусом.

«Мы хотели бы услышать от американцев конкретную реакцию на те идеи и соображения по повестке дня, которую мы им недавно передали», - заявил замглавы ведомства.

Ранее Рябков обсудил с заместителем генсека ООН Исуми Накамицу вопросы разоружения, в том числе ядерного. Стороны обсудили широкий круг вопросов контроля над вооружениями и нераспространения ОМУ.

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