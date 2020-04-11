Иммунолог назвал альтернативу маскам против коронавируса

Россияне начали использовать пластиковые маски вместо медицинских для защиты от коронавирусной инфекции. Изделие напоминает маску сварщика и по заявлениям производителей способны предотвратить заражение вирусами.

Доктор медицинских наук, иммунолог-аллерголог Андрей Продеус рассказал, насколько пластиковые маски действенны на самом деле.

«Такой экран помочь может. Если лицо закрыто экраном, вероятность того, что вы полезете к глазам, носу грязными руками, уменьшается. Если вы будете трогать лицо руками, момент заражения возможен. Слизистая оболочка глаз является входными воротами для вирусов, и для коронавируса тоже», - заявил врач радио Sputnik.

Однако 100% защиты подобная маска не даст, так как не очень плотно прилегает к лицу и может пропустить инфекцию в органы дыхания. Самым эффективным способом защиты от возможного заболевания коронавирусом Продеус назвал самоизоляцию.

Ранее профессор Дмитрий Еделев поделился мнением о разнице в использовании респиратора и медицинской маски против коронавируса. По словам доктора медицинских наук, независимо от вида, одна только маска не дает гарантированного спасения от заражения.