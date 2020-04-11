Собянин поставил задачу проводить тест на коронавирус в течение 24 часов

Сергей Собянин поставил задачу проводить тестирование на коронавирус в течение 24 часов. Об этом мэр Москвы написал на своей странице в Twitter.

«Поставлена задача проводить тестирование как можно быстрее, в течение 24 часов. Время подтверждения диагноза при COVID-19 чрезвычайно важно для назначения правильного лечения», - отметил Собянин.

Мэр подчеркнул, что результаты лабораторного тестирования оцифровываются и поступают в единую систему ЕМИАС.

Кроме того, он заявил, что лаборатория по проверке анализов работает круглосуточно. Там налажено горячее питание. Собянин выразил благодарность всем работником данных учреждений, заявив, что от их профессионализма зависит победа России над коронавирусом.

В Москве, по последним данным, инфекция выявлена у 8852 человек.