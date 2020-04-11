Следователи начали проверку по факту массового заражения коронавирусом в больнице Уфы

В Уфе началась доследственная проверка после того, как в одной из больниц коронавирусом заболели 170 врачей и пациентов. Об этом сообщили в управлении СК по Башкирии.

Следователям предстоит выяснить, виновно ли в произошедшем руководство медучреждения, которое не обратило внимание на резкое увеличение случаев вирусной пневмонии среди пациентов и сотрудников.

«В настоящее время следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего, по мере возможности опросить руководство, сотрудников и пациентов больницы. Произошедшим событиям по результатам проверки следствием будет дана правовая оценка», - отмечается в сообщении.

О том, что в больнице заражены 170 человек, стало известно накануне. Медучреждение было закрыто на карантин 6 апреля. Произошло это после того, как в клинике умерла 80-летняя пациентка, а еще у пяти сотрудников была выявлена инфекция.

По информации регионального Минздрава, в настоящее время в больнице находятся более 1 тысячи человек - пациенты и сотрудники. Порядка 500 человек сдали тесты на коронавирус, у 170 они показали положительный результат. Однако говорить о точном диагнозе пока нельзя: нужно провести повторный анализ.

По последним данным, за сутки в Башкирии выявили 26 новых инфицированных. Число заболевших в настоящее время составляет 66 человек.