Умер муфтий Ингушетии Абдурахман Мартазанов. Первичный тест, взятый у него ранее, подтвердил наличие коронавирусной инфекции.

«К сожалению, муфтий скончался сегодня днем. Он был доставлен в больницу вчера», - передает РИА Новости со ссылкой на источник в региональном Минздраве.

В момент госпитализации Мартазанов находился в тяжелом состоянии. В больнице его подключили к аппарату ИВЛ.

По последним данным, в Ингушетии 29 человек заразились коронавирусом, один из них находится в тяжелом состоянии, в реанимации также находятся еще четверо пациентов с подозрением на инфекцию.