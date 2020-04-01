2777 человек: за сутки коронавирус подтвердился еще у 440 россиян

За сутки в нашей стране зарегистрировано 440 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших составило 2777 человек, сообщили в оперштабе.

В Москве за сутки зафиксировано 267 новых пациентов с положительным тестом на COVID-19. Почти половина новых заболевших - люди моложе 45 лет. Больше 40% пациентов - от 18 до 45 лет. Всего в Москве коронавирусом заражены 1880 человек.

«Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением», - говорится в сообщении оперштаба.

С начала эпидемии в нашей стране 190 человек смогли побороть новую болезнь, 24 пациента умерли.

Для того, чтобы не допустить дальнейшего увеличения числа больных, регионы России переходят на режим самоизоляции. Из дома можно выходить в исключительных случаях.