Мошенники присылают россиянам «штрафы» за нарушение изоляции от имени МВД и ФСИН

Россияне начали получать уведомления о необходимости оплаты штрафов за нарушение режима самоизоляции, которые не соответствуют действительности. Сообщения, присланные через СМС и мессенджеры, начали отправлять мошенники под видом МВД и ФСИН РФ.

Сообщается, что при ведении своей деятельности они используют несуществующее постановление, якобы вынесенное в службе исполнения наказаний.

«Мошенники под угрозой возбуждения уголовного дела требуют в течение суток оплатить штраф переводом на номер абонента. Звонок на номер якобы переводит на “справочную службу МВД РФ”», - сообщает сайт «Комсомольской правды» со ссылкой на экспертов по расследованию киберпреступлений.

Таким образом мошенники пытаются получить персональные данные россиян. Якобы информационные сообщения, также рассылаемые ими, содержат вредоносные программы.