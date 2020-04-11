В Гидрометцентре объяснили неустойчивую погоду в России

Переменчивая погода в России обусловлена атмосферной неустойчивостью, характерной для весны. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Она свидетельствует, в частности, что весна пришла уже настоящая», - слова синоптика приводит ТАСС.

Вильфанд подчеркнул, что погода зависит от так называемых фронтальных разделов, которые похожи на волнистые линии.

«В какой-то части волны циркуляция антициклоническая, в другой - циклоническая», - отметил научный руководитель Гидрометцентра.

Солнце и ясная погода наблюдаются там, куда пришла антициклоническая волна. А снег идет в районах, куда пришла циклоническая. Данные волны обычно часто перемещаются, именно поэтому и меняется погода, добавил Вильфанд.