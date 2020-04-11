На Youtube восстановили фильм с интервью главврача Коммунарки

Видеохостинг Youtube восстановил удаленное ранее видео с интервью главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко. Фильм о врачах данного лечебного учреждения выпустил журналист Антон Красовский.

Некоторое время назад он сообщил, что ролик был удален специалистами видео-сервиса якобы по причине несоответствия политике хостинга. Посмотреть интервью к тому моменту уже успели более трех миллионов человек.

Как сообщает RT, Youtube восстановил ролик. Никаких объяснений происходящему сервис авторам не предоставил.