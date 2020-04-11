В Федеральных центрах ФМБА увеличилось число поступающих с коронавирусом пациентов

За последние два дня в Федеральных центрах ФМБА России увеличилось число пациентов, поступающих с новой коронавирусной инфекцией. Об этом сказано в официальном сообщении Федерального медико-биологического агентства.

Отмечается, что с 6 апреля ФМБА развернуло в Москве четыре центра для приема зараженных.

«Это медицинский биофизический центр им. А.И. Бурназяна (ФМБЦ им. А.И. Бурназяна) ФМБА России, научно-клинический центр (ФНКЦ) ФМБА России, научно-клинический центр высоких медицинских технологий (ФКЦ ВМТ) ФМБА России, национальный медицинский исследовательский центр оториноларингологии (НМИЦО) ФМБА России», - рассказали в ФМБА.

В этих центрах выделено максимальное количество коек - 1027. Учреждения укомплектованы необходимыми врачебными кадрами, средним и младшим медперсоналом. Также они обеспечены средствами индивидуальной защиты и лекарственными препаратами.

В сообщении ФМБА говорится, что за последние сутки в центры поступило 347 пациентов.

«По состоянию на 11 апреля 2020 года, общее число пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 и подозрением на него, а также с внебольничной пневмонией составляет 713 человек», - отметили в ФМБА.

Из этого числа 44 пациента находятся в реанимации, 19 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

По последним данным, всего в России заражены коронавирусом 13584 человека, 1045 выздоровели,106 скончались.