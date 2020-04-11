В мире заразились коронавирусом более 1,5 миллионов человек

Более 100 тысяч человек стали жертвами коронавирусной инфекции в мире. Зараженных - более 1,5 миллионов человек.

Первую строчку неутешительного рейтинга занимают Соединенные Штаты Америки, вслед за ними - Италия.

Папа Римский провел мессу во избавление от пандемии коронавируса в Ватикане. Традиционный ритуал с участием сотен тысяч паломников перенесли на площадь Святого Петра, где собралось не более десятка верующих. В Бергамо, на севере Италии, священнослужители провели заупокойную в мэрии города Понте-Сан-Пьетро. Родственников умерших не допустили до церемонии из-за карантина.

В испанских больницах не хватает мест для заразившихся. Самый большой транспортный самолет ВВС страны переоборудовали в летающий госпиталь, чтобы транспортировать пациентов из больниц, которые уже не справляются с их потоком, в другие медицинские центры.

В Турции жители практически штурмуют местные магазины после новости о введении комендантского часа. Люди сформировали огромные длинные очереди уже через несколько минут после объявления.

В США по последним данным Университета Джона Хопкинса количество умерших от вируса жителей составило 18 002 человека. Количество подтвержденных случаев заражения достигло 486 тысяч пациентов. Выздоровели - 27,5 тысяч граждан.