Мишустин заявил о расширении производства в РФ тест-систем на коронавирус

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил об активном расширении производства тест-систем на коронавирус и наращивании числа исследований для выявления COVID-19.

«Мы продолжаем принимать все необходимые меры для борьбы с распространением коронавирусной инфекции и активно расширяем, в первую очередь, производство в том числе тест-систем, наращиваем число проводимых исследований для выявления этого заболевания», — сказал Мишустин.

Он отметил, что в России на данный момент действуют 95 лабораторий для исследований на COVID-19, проводится 36 тысяч анализов на коронавирус в сутки. С 19 марта к этой работе были подключены еще 193 медицинские организации.

«Если в первые дни они обрабатывали чуть более 500 проб, то сейчас это более 12 тысяч в сутки. Также привлекаются и коммерческие лаборатории. Их мощности сегодня позволяют проверить около 2 тысяч образцов в сутки. Таким образом, по данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день в нашей стране исследуется около 36 тысяч анализов на коронавирусную инфекцию», - отметил премьер.

За сутки в России зарегистрировано 440 новых случаев инфицирования COVID-19. Общее число заболевших составило 2777 человек.



