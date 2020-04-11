В НАО выявлен первый случай заболевания коронавирусом

Первый случай инфицирования коронавирусом выявлен в Ненецком автономном округе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы администрации НАО, со ссылкой на данные регионального Роспотребнадзора.

Диагноз был поставлен жителю Нарьян-Мара, который прибыл в регион из Санкт-Петербурга 9 апреля.

В настоящий момент регионами, где не были зафиксированы случаи заболевания COVID-19, остаются Республика Алтай и Чукотский автономный округ.

Сейчас в нашей стране зафиксировали 11 917 случаев заболевания коронавирусом, почти 800 пациентов вылечились. В мире инфицировано более полутора миллиона человек, около 93 тысяч больных скончались.