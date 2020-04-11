«Героический режим»: Песков рассказал о работе столичных клиник в условиях коронавируса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил самоотверженность медиков, работающих в условиях распространения коронавирусной инфекции. Представитель Кремля заявил, что больницы в Москве работают в героическом, авральном режиме.

«Конечно, мы все, что называется, держим кулаки за наших врачей, восхищаемся их героизмом и надеемся, что удастся справиться», - сказал Песков в эфире Первого канала.

Ранее пресс-секретарь российского лидера сообщил, что не стоит опасаться отмены или переноса Парада Победы 9 мая в Москве из-за коронавируса. По словам Пескова, праздничные мероприятия в любом случае состоятся, в этот день или позже.