На всех въездах в Москву начали дежурить наряды ГИБДД

На всех въездах в Москву работают наряды Госавтоинспекции, контролирующие передвижение транспорта. В столичном управлении МВД сообщили, что полицейские дежурят круглосуточно и уточняют причины въезда в город.

«В настоящее время в круглосуточном режиме сотрудниками полиции проводится патрулирование всех районов столицы», - уточнили в ведомстве.

Также в МВД призвали граждан России соблюдать режим самоизоляции и других ограничений: не покидать квартиры и дома, отказаться от невынужденных поездок и свести к минимуму круг общения.

По данным на 11 апреля, в Москве зафиксировано 8852 случая заражения коронавирусом.