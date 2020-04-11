Инфекционный центр в Новой Москве готов на 98%

В Новой Москве на 98% готов медицинский инфекционный центр для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Больница, общей площадью 70 тысяч квадратных метров, возводилась в рекордные сроки и была рассчитана на 500 мест, из которых половина - реанимационных. Но после небольшой переделки, количество койко-мест увеличилось до 800.

Коечный фонд столичные власти начали наращивать заблаговременно, чтобы быть готовыми к любому развитию ситуации. Такого количества реанимационных мест нет ни в одном московском медучреждении.

На данный момент строители заканчивают прокладку коммуникаций: электропроводку, теплосети, канализацию. С воскресенья, 12 апреля, в корпусах инфекционного центра начнут монтаж медицинского оборудования, в том числе и электромагнитных томографов.

Ранее сообщалось, что проект в Новой Москве чем-то похож на возведение больницы в китайском Ухане, где ее построили за 10 дней. Но столичный центр является капитальной постройкой. Планируется, что он может прослужить около 20-30 лет.