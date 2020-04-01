Трамп предупредил, что в США ожидаются «очень тяжелые и болезненные» две недели
Тем не менее, как объяснил президент США , после этого периода прогнозируется улучшение ситуации с коронавирусом в стране.
© Фото: White House via Globallookpress.com
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выступил с предупреждением. Он заявил, что следующие две недели в стране ожидаются «очень тяжелыми и болезненными».
Глава государства объяснил, что такой вывод сделан на основе экспертных прогнозов развития пандемии коронавируса. После этого периода, как отметил Трамп, ожидается улучшение ситуации.
«Но это будут две очень болезненные недели», - подчеркнул он.
Ранее стало известно, что число жертв новой коронавирусной инфекции в США превысило количество летальных исходов от заболевание в Китае.