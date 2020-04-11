В Кремле объяснили значимость указа Путина о самоизоляции

Указ о самоизоляции россиян, подписанный Владимиром Путиным, оградил страну от угрозы огромного роста числа инфицированных COVID-19. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

«Если бы этот указ не был подписан, то сейчас мы могли бы быть под угрозой скачкообразного и взрывообразного роста количества инфицированных людей. Сейчас мы этого не наблюдаем», - сказал Песков.

Дмитрий Песков также заметил, что только через ближайшие две недели придет понимание того, приблизилась ли страна к пику инфицирования коронавирусом или нет. Он рассказал, что Путин проводил совещание с вирусологами и руководителями медицинских учреждений. По словам Пескова, никто из медиков не берется дать четкую оценку ситуации.

Ранее академик РАН и один из ведущих российских инфекционистов России Виктор Малеев сообщил, что по самому оптимистичному прогнозу, пандемия коронавируса в стране может завершиться к началу июня.