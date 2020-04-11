В Кремле заявили, что Парад Победы обязательно состоится. Как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, на данный момент не принималось никаких решений касательно отмены или переноса праздничных мероприятий.

«Решения будут приниматься позже с учетом того, как будет развиваться ситуация, рассматриваются разные варианты, что вполне понятно. Но я могу сказать одно: ни у кого не должно быть сомнений, что Парад Победы и празднование Дня Победы будет обязательно», - сообщил он.

Песков также подчеркнул в эфире Первого канала, что невозможно гарантировать празднование именно 9 мая, но в случае, если этого не произойдет, мероприятие состоится позже, но «будет обязательно».

Ранее в Минобороны РФ опровергли сообщения о переносе Парада Победы. Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков заявил, что подготовка к мероприятию идет по плану.