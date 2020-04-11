В Кремле прокомментировали вопрос последствий пандемии коронавируса для экономики

В Кремле рассказали об экономических последствиях для всего мира после окончания пандемии коронавирусной инфекции. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, быстро кризис не пройдет.

«После коронавируса кризис будет ощущаться не один и не два месяца, это будет жесткая ситуация в мировой экономике», - заявил представитель Кремля.

Ранее российские власти расширили перечень отраслей экономики, которые в наибольшей степени пострадали от распространения коронавируса. В частности, раздел «Культура, организация досуга и развлечений» дополнен деятельностью в области демонстрации кинофильмов.