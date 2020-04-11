Путин считает, что США должны отказаться от нелепых стереотипов по отношению к России

Владимир Путин и Дональд Трамп, как показала ситуация с нефтью, могут вести конструктивный диалог и понимают необходимость совместных действий. Об этом заявил Дмитрий Песков.

В эфире программы «Большая игра» на Первом канале пресс-секретарь президента уточнил, что речи о потеплении в отношениях между Москвой и Вашингтоном не идет, потому что на рабочем уровне в США господствует русофобия.

Песков также заявил, что по мнению Путина, Штатам следует отказаться от нелепых стереотипов в отношении России. Президент РФ уверен, что государства должны помогать друг другу в сложившейся в связи с распространением коронавируса ситуации.