В Подмосковье умер второй человек с коронавирусом

Второй пациент, у которого был подтвержден диагноз COVID-19, умер в Подмосковье. Мужчине, проживавшему в Московской области, было 59 лет.

«В больницу он был госпитализирован с подтвержденным коронавирусом и двухсторонней пневмонией. Наряду с этим, больной имел хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, почек и печени», - сообщили в оперативном штабе.

Ранее в Подмосковье уже был один летальный исход в связи с данной инфекцией.

Всего на данный момент в регионе зарегистрировано 134 случая заболевания, 17 пациентов уже выздоровели и выписаны из больниц.