В Кремле назвали отменным здоровье Путина

Здоровье у президента РФ Владимира Путина отменное, что подтверждает его довольно плотный рабочий график. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, несмотря на то, что все контакты президента сейчас осуществляются в режиме видеоконференций, самих мероприятий стало больше, чем в обычное время.

«Естественно, работать приходится более интенсивно», - сказал Песков в интервью Первому каналу.

Владимир Путин перешел на удаленный режим работы в связи с пандемией коронавируса. Все совещания он проводит в формате телеконференции.