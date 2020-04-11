В РФ расширен перечень пострадавших от коронавируса отраслей экономики

Российские власти расширили перечень отраслей экономики, которые в наибольшей степени пострадали от распространения коронавирусной инфекции. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

«Раздел «Культура, организация досуга и развлечений» дополнен деятельностью в области демонстрации кинофильмов», - говорится в документе.

Также в раздел «Деятельность в области здравоохранения», которая включена в перечень пострадавших отраслей, включена стоматологическая практика.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил перечень наиболее пострадавших от пандемии отраслей экономики. В список вошли авиаперевозки и автоперевозки, культура, физкультурно-оздоровительная деятельность, туризм, гостиничный бизнес, общепит и другие отрасли экономики.