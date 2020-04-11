Кипящая лава и клубы дыма: в Индонезии проснулся страшный вулкан

В Индонезии проснулся всемирно известный вулкан Анак-Кракатау. Он выбросил огромный поток пепла в воздух на высоту до 15 километров. Местные жители напуганы, а полицейские готовятся к эвакуации населения.

Вулкан Анак-Кракатау располагается на Малайском архипелаге в Зондском проливе, между островами Ява и Суматра. В последний раз он извергался два года назад и вызвал цунами, обрушившееся на прибрежные провинции Лампунг и Бантен. В результате цунами погибли не менее 429 человек, еще более 1,4 тысячи получили ранения. Без своих домов тогда остались около 16 тысяч человек.