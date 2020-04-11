Многофункциональный медцентр МО в Смоленске возведут раньше срока

Многофункциональный медицинский центр, который Минобороны России строит в Смоленске, будет возведен на две недели ранее запланированного срока. Об этом заявил заместитель главы оборонного ведомства Тимур Иванов.

Он проинспектировал ход работ на объекте во время рабочей поездки в войсках Западного военного округа. Также Иванов провел селекторное совещание, в ходе которого в режиме онлайн-конференции заслушал доклады о реализации проекта с мест.

Строительство медцентра в Смоленске планировалось завершить к 15 мая. Но, по словам Иванова, уже к 25 апреля будет достигнута максимальная строительная готовность, после чего начнется монтаж медоборудования.

Многофункциональный медицинский центр в Смоленске является одним из 16 таких объектов, которые возводит Минобороны по поручению Владимира Путина для больных коронавирусной инфекцией. До 15 мая они должны появиться в Западном, Южном, Центральном и Восточном военных округах. Каждый центр будет укомплектован самым современным оборудованием.