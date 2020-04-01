Заключенные и дети в интернатах: Роспотребнадзор составил список лиц для обязательного теста на COVID-19

В связи с опасностью заражения коронавирусом в России определены категории граждан, которые пройдут обязательный тест на COVID-19. Cогласно распоряжению главы Роспотребнадзора, главного санитарного врача Анны Поповой, в их число вошли люди, отбывающие наказания в учреждениях ФСИН, кадетских корпусах и домах-интернатах, если у них имеются признаки респираторных заболеваний. А также сотрудники данных учреждений.

Также будут обследованы все, кто имел контакт с больными коронавирусом, лица с диагнозом «внебольничная пневмония» и граждане старше 65 лет, обратившиеся за помощью с симптомами респираторного заболевания.

Раз в неделю специалисты будут обязательно тестировать медицинских работников, имеющих риски инфицирования COVID-2019 на рабочих местах, а при проявлении симптомов, не исключающих COVID-2019 это будут делать немедленно.