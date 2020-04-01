За сутки в России умерло семь человек с подтвержденным COVID-19
Больше всего летальных исходов зафиксировано в столице.
© Фото: Департамент здравоохранения Москвы
За сутки в нашей стране скончались семь человек, у которых было подтверждено заболевание коронавирусом. Об этом сообщили в оперштабе.
Больше всего смертей зарегистрировано в Москве - пять. Еще по одному пациенту умерло в Подмосковье и Псковской области.
Всего в России с начала распространения коронавируса с положительным тестом на COVID-19 скончалось 24 человека.