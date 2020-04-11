«В войну готовили за три месяца»: врач-инфекционист назвала решение проблемы нехватки медсестер

Россия не испытывает проблем с медперсоналом для борьбы с пандемией коронавируса. Об этом рассказала доктор медицинских наук, врач-инфекционист Маргарита Нагибина на передаче «Открытый эфир».

Говоря о проблеме нехватки медиков в мире, она подчеркнула, что это решаемо, приведя в пример Вторую мировую войну, когда медсестер готовили за несколько месяцев.

«Во время Второй мировой войны же готовили медсестер за три месяца... Но у России сейчас всего хватает. Просто мобилизовать надо. Посмотрите - переориентируются многие профильные больницы», - сказала она.

Говоря об опасности COVID-19, специалист отметила, что данная инфекция поражает абсолютно все возрасты. При этом она напомнила, что у людей старше 65 лет недуг протекает намного тяжелее, в связи с чем риски летальности сильно возрастают.

К настоящему моменту в нашей стране зафиксировали 11 917 случаев заболевания коронавирусом, почти 800 пациентов вылечились. В мире сейчас инфицировано более полутора миллиона человек, около 93 тысяч больных скончались.