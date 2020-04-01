Очаги COVID-19: названы регионы с большим числом заболевших

С момента начала распространения COVID-19 в нашей стране заболели 2777 человек. 440 - только за последние сутки, сообщили в оперштабе.

Больше всего пациентов с коронавирусом находится в Москве - 1880 человек. Выздоровело уже 115, еще 16 человек скончались.

В Подмосковье зарегистрировано 134 случая заражения COVID-19. На десять случаев меньше - в Санкт-Петербурге. В Республике Коми положительный тест на коронавирус оказался у 54 человек, еще у 33-х - в Свердловской области.

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Вслед за Москвой и Подмосковьем регионы начали вводить режим самоизоляции. Жители должны находиться дома, кроме редких исключительных случаев.