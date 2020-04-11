Глава Минздрава заявил, что в РФ не до конца осознали все риски заражения коронавирусом

В России еще до конца не пришло осознание всех рисков заражения коронавирусной инфекцией и необходимости соблюдать режим самоизоляции. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.



«Мы видим, что население, к сожалению, не прочувствовало всю ответственность и всю полноту мер, которую нужно соблюдать для себя и, к сожалению, пока мы видим, что в глобальном масштабе у населения России нет общего осмысления ситуации», - рассказал в интервью ТАСС министр.

Мурашко отметил, что старшее поколение уже осознало существующие риски из-за распространения коронавируса. В медучреждениях зафиксировано снижение плановых пациентов, лечение которых можно отложить, сказал Мурашко.

Глава Минздрава также отметил не эффективность лечения вирусов лимоном, чесноком и имбирем, в отличие от противовирусных препаратов. Он уточнил, что при плохом самочувствии стоит обязательно обращаться к специалисту.