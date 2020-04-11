В Минздраве рассказали об эффективности солевого раствора для профилактики коронавируса

На сайте Минздрава России опубликована разъяснительная информация по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.

Как уточнили в ведомстве, при возникновении ОРВИ, как правило, поражается слизистая носа и горла, что приводит к заложенности носа, першения и болей в горле. Часто это вызывает «ринит» и «фарингит». Коронавирусная инфекция тоже относится к ОРВИ, поэтому подходы к профилактике и симптоматическому лечению схожи.

Поэтому при стандартном подходе к профилактике и местному лечению данных заболеваний врачи обычно назначают применение солевого раствора (изотонического раствора хлорида натрия) на основе морской соли. В Минздраве пояснили, что этот метод профилактики может быть эффективен, если его применять наряду с соблюдением мер гигиены - частым мытьем рук, использованием антисептиков и ношением защитных масок. В то же время, как подчеркнули в ведомстве, вероятность заражения COVID-19 значительно снижается только при соблюдении режима самоизоляции и минимизации социальных контактов.

В Минздраве также обратили внимание на то, что лечение вызванных коронавирусом заболеваний назначается исключительно врачами и проводится под медицинским наблюдением.