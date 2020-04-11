Число больных коронавирусом в Подмосковье превысило тысячу человек

Число зараженных коронавирусом в Московской области превысило тысячу человек. Об этом рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«К сожалению, коронавирус распространяется - мы перевалили за тысячу заболевших. Выявляем все больше больных пневмонией, средней тяжести и тяжелых», - рассказал он на своей странице в Instagram.

В связи с этим, по словам Воробьева, в Подмосковье со следующей недели ужесточаются меры для борьбы с инфекцией. Так, в области останавливается капитальное строительство, закрываются предприятия, за исключением жизненно необходимых. Кроме этого, поэтапно вводится пропускной режим, будет усилена работа полиции, Росгвардии и ГИБДД.

Всего в России подтверждено 11 917 случаев заражения COVID-19. Выздоровели 795 человек, погибло - 94.