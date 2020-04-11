Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

В России за сутки заболели коронавирусом 1667 человек

Тамара Астапенкова
12:32 11.04.2020
По данным оперативного штаба, в стране больше тысячи человек выздоровели.
В России за сутки заболели коронавирусом 1667 человек
© Фото: Fabian Sommer, dpa, Globallookpress

За последние сутки количество инфицированных коронавирусом увеличилось на 1667 человек. В целом по стране имеют положительный результат теста на COVID-19 13 584 пациента. Всего скончались от болезни 106 зараженных, за последние 24 часа – 12 человек. Всего выписались из больниц 1045 пациентов, за сутки - 250 человек. Такие данные сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

В 49 регионах РФ были отмечены новые случаи инфицирования. На первом месте стоит Москва. В столице выявлены 1030 заболевших. Второе место занимает Подмосковье, там положительный тест зафиксировали у 152 человек. На третьем – Санкт-Петербург и 80 новых случаев заражения.

В Москве общее количество зараженных достигло 8 852 человека, в Подмосковье - 1082 инфицированных, в Санкт-Петербурге – 488. Больше 100 пациентов с коронавирусной инфекции зарегистрировано в республике Коми, Нижегородской области, Краснодарском крае, Ленинградской и Брянской областях.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата10.04.2020, 18:23
В Роспотребнадзоре назвали процент лиц с иммунитетом к коронавирусу
Дата11.04.2020, 05:00
Российские специалисты продезинфицировали военно-медицинскую академию в Сербии: видео
Дата11.04.2020, 13:25
РФС уведомил UEFA о готовности Петербурга принять матчи ЕВРО в 2021 году
Дата10.04.2020, 14:54
Ствол длинный, жизнь короткая: противотанковые ружья против армады вермахта
Дата09.04.2020, 16:12
СК возбудил уголовное дело об убийстве эсэсовцами более 30 тысяч ростовчан в 1942-1943 годах
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Коронавирус
14:15 В стране и мире
В Кремле назвали отменным здоровье Путина
14:09 В стране и мире
Видео
Многофункциональный медцентр МО в Смоленске возведут раньше срока
14:07 В стране и мире
В Кремле объяснили значимость указа Путина о самоизоляции
13:09 В стране и мире
В РФ расширен перечень пострадавших от коронавируса отраслей экономики
12:54 В стране и мире
Глава Минздрава заявил, что в РФ не до конца осознали все риски заражения коронавирусом
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
14:15 В стране и мире
В Кремле назвали отменным здоровье Путина
14:09 В стране и мире
Видео
Многофункциональный медцентр МО в Смоленске возведут раньше срока
14:07 В стране и мире
В Кремле объяснили значимость указа Путина о самоизоляции
13:25 Спорт
РФС уведомил UEFA о готовности Петербурга принять матчи ЕВРО в 2021 году
13:15 В стране и мире
Видео
Кипящая лава и клубы дыма: в Индонезии проснулся страшный вулкан
События дня
События дня
Коронавирус
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Массовое нашествие рыбы в Крыму попало на видео
Видео
Аршавин стал доставщиком еды для пенсионеров: видео
Развеян один из мифов о передаче коронавируса
В Кремле прокомментировали фразу Путина про печенегов и половцев
«Пневмония отступила»: Николаев опубликовал фото из Коммунарки
Момент ДТП с участием Сафронова попал на видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.