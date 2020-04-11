В России за сутки заболели коронавирусом 1667 человек

За последние сутки количество инфицированных коронавирусом увеличилось на 1667 человек. В целом по стране имеют положительный результат теста на COVID-19 13 584 пациента. Всего скончались от болезни 106 зараженных, за последние 24 часа – 12 человек. Всего выписались из больниц 1045 пациентов, за сутки - 250 человек. Такие данные сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

В 49 регионах РФ были отмечены новые случаи инфицирования. На первом месте стоит Москва. В столице выявлены 1030 заболевших. Второе место занимает Подмосковье, там положительный тест зафиксировали у 152 человек. На третьем – Санкт-Петербург и 80 новых случаев заражения.

В Москве общее количество зараженных достигло 8 852 человека, в Подмосковье - 1082 инфицированных, в Санкт-Петербурге – 488. Больше 100 пациентов с коронавирусной инфекции зарегистрировано в республике Коми, Нижегородской области, Краснодарском крае, Ленинградской и Брянской областях.