В правительстве РФ оценили ситуацию с продуктами в стране

Наблюдавшийся в марте в связи с новостями о распространении коронавируса повышенный спрос на продукты в России закончился, склады продовольствия заполнены товаром. Об этом заявила заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко.

«Мы мониторим ситуацию на продовольственном рынке буквально в режиме онлайн и оперативно реагируем на потребности региональных предприятий и торговых организаций. Регионы формируют минимум двухмесячный запас продовольствия, и предпосылок для повышенного спроса нет», — сказала Абрамченко.

Она отметила, что поставщики и ретейлеры успешно справились с повышенным спросом у россиян, похвалила компании за высокую социальную ответственность, сообщает РИА Новости.

Ранее участники рынка сообщили, что поставщики гречихи информировали крупные торговые сети о повышении цен на 20-30%. Этой информацией заинтересовалась ФАС - служба выявила картельный сговор на рынке гречневой крупы. Дефицита при этом не возникло, скорость обеспечения торговых сетей поставками в несколько раз превысила уровень увеличившегося спроса.