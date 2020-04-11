В Москве зарегистрировано около 9 тысяч человек с подтвержденным коронавирусом

В Москве было зарегистрировано около 9 тысяч человек с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, последние дни количество заболевших коронавирусной инфекцией в городе за сутки увеличивается на тысячу человек.

Еще около 4 тысяч москвичей проходят лечение в связи с пневмонией. При этом, как уточнила Ракова, по данным КТ и клиническому состоянию пациентов, ясно, что это именно коронавирусная инфекция, несмотря на то, что тесты часто показывают у них отрицательный результат.

По последним данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, в столице были зафиксированы новые 1030 случаев заражения. Всего в Москве зарегистрировано 8 852 заразившихся.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении пропускного режима в столице. По его словам, этот процесс будет состоять из нескольких этапов. О сроках каждого из этапов будет сообщено дополнительно.

Со следующей недели в Москве начнут проводить тестирование всех сотрудников полиции, которые будут контролировать соблюдение общественного порядка в городе.