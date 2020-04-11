«Очередь только увеличивалась»: очевидцы рассказали о небывалой пробке из скорых у одной из больниц в Подмосковье

В подмосковных Химках на подъездах к больнице № 119 в Новогорске образовалась огромная очередь из скорых. Видео из вереницы машин опубликовал в Facebook один из водителей скорой.

«Сегодня работаю на скорой в ночную смену. Из Митино привезли пациента в больницу, в Новогорск, видимо в Москве некуда. Я еще такого не видел за 6 лет! Стоим в очереди», - написал Олег Пыхтин.

Местные жители рассказали «Звезде» что происходило в округе больницы № 119 и как они помогали водителям и фельдшерам.

«Мы им просто горячую еду отнесли, потому что они стояли много часов в очереди. А очередь только увеличивалась», - рассказала Анна.

Анна и ее соседка решили накормить водителей и фельдшеров из скорых. Женщины отварили картошки с тушенкой и гречки с тушенкой, разложили еду по одноразовым баночкам и отдавали в машины. По словам Анны, им удалось накормить людей примерно в 15 скорых.

«Те, кто стояли ближе к магазину, себе купили чай, печенье. А те, кто в середине очереди стоял, уже были голодные», – рассказала Анна

Другой местный житель Алексей узнал об очереди из скорых в районной группе. Вышел на улицу, поговорил с водителями, затем отправился в магазин за бутербродами.

«Ничего особенного, бутерброды с колбасой сделали. Продавцы в магазине мне нарезали и упаковали в пакеты. Не знаю сколько машин я прошел, может быть 20. Там по 2 человека сидели, фельдшеры брали бутерброды, водители», - рассказал Алексей.

Алексей отметил, что он видел, как две машины проехали без очереди. Ему объяснили, что в них находятся пациенты в тяжелом состоянии. В соцсетях очевидцы пишут, что насчитали в очереди 60-65 скорых. И благодарят врачей за их самоотверженный труд.